Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suudi Arabistan'a kötü haber /14 Aralık 2016 14:16

ABD'den Suudi Arabistan'a kötü haber

ABD, Yemen'deki sivil ölümleri nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını kısıtlayacağını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkeye artık hassas güdümlü mühimmatın satılmayacağını söyledi.

Beyaz Saray, Yemen'deki hava saldırılarındaki 'kusurlar' nedeniyle kaygılı olduğunu belirtti.

Yemen'deki hava saldırıları nedeniyle Ekim ayındaki bir cenaze töreninde 140'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıyla ilgili, Husi isyancılarına karşı seçilmiş hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri suçlanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Ned Price, bu olaydan sonra Suudi Arabistan'ı uyarmış ve ABD'nin Suudi Arabistan'la güvenlik işbirliğinin bir 'açık çek' anlamına gelmediğini söylemişti.

Silah satışında belli bir kısıtlamaya gitmekle birlikte ABD, Suudi Arabistan'a özellikle sınır güvenliği konusundaki istihbarat paylaşımı desteğini sürdürecek.

Pentagon yetkilisi, 'ABD'nin, hava saldırılarındaki sivil kayıplarını önlemek için koalisyon güçleri pilotlarına eğitim desteği vermeyi sürdüreceğini de' belirtti.

3 milyar dolar kapasiteli askeri helikopter satışı anlaşması gibi sözleşmelerin de devam etmesi bekleniyor.

Yemen'de savaşın başladığı 2014 yılından bu yana binlerce sivil yaşamını yitirdi, yaklaşık üç milyon kişi yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.
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