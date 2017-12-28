Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama /28 Aralık 2017 11:25

ABD'den Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama

‘Suriye’de Rejimin Kontrolundaki Bölgelerde Operasyon Yapmayacağız’

SHABER3.COM

IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Felix Gedney, koalisyon olarak Suriye’de rejimin kontrolundaki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını söyledi.

Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Gedney, bir gazetecinin, “koalisyonun Fırat Nehri’nin batısını da IŞİD’den temizlemek için Ruslar’la ve hatta Suriyeliler’le birlikte çalışma niyeti olup olmadığı” şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Öncelikle, Rus güçleriyle çatışmama politikasını devam ettireceklerini vurgulayan Gedney, sınırlı sayıda IŞİD militanının batıya doğru hareket ettiğini gördüklerini belirtti.

Gedney, “Rejimin kontrolundaki bölgeler üzerinden serbestçe hareket ettikleri görülüyor. Bu durum, açıkça rejimin, sınırları içinde DAEŞ’i yenilgiye uğratmada ya isteksiz ya da kabiliyetsiz olduğunu gösteriyor. El-Tanf içinde ve çevresinde IŞİD militanları görüyoruz ve onları her gördüğümüzde etkisiz hale getiriyoruz” dedi.

Amaçlarının IŞİD’i tutunduğu bu son bölgede de bitirmek olduğunu kaydeden Gedney, aynı gazetecinin, “Peki Fırat’ın batısı ne olacak? Ruslara yardım edecek misiniz? IŞİD’in bu son kalıntılarını da temizleyecek misiniz?” sorusunu, “Ruslar’la çatışmaya düşmeme çabamıza devam edeceğiz, ayrıca şu anda rejimin kontrolundaki bölgelerde faaliyet gösterme yönünde bir niyetimiz de yok” diye yanıtladı.
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