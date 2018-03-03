ABD'den son Afrin uyarısı: Hoşgörü göstermeyeceğiz

El Hurra televizyonunun sorularını yanıtlayan Galloway, Türkiye’nin sınırlarında kayda değer ölçüde bazı güvenlik endişelerine sahip olduğunu gördüklerini belirterek, “Türkiye devam eden bir terörist isyana sahip tek NATO ülkesi ve bu operasyonların neden yapıldığını anlıyoruz” dedi.







Galloway, ABD’nin bu operasyonların parçası olmadığını dolayısıyla sahadaki güçlerin statüsü hakkında konuşamayacağını kaydederek, “Şu anda güçlerin IŞİD’e karşı savaştan çekilme olasılığının bulunduğu bir durumla karşı karşıyayız ve bu hoşgörü gösteremeyeceğimiz bir durum. Suriye’deki IŞİD tehdidinin ortadan kalkmasını sağlamalıyız ve bunu ancak odak noktasını (IŞİD üzerinde tutmayı) devam ettirerek yapabiliriz” diye konuştu.





ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın yakın süre önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğünü ve iki ülke arasındaki bazı meselelerin çözümü için bir çerçeve anlaşmasına varıldığını hatırlatan Galloway, Afrin’de olup bitenlerin, bu görüşmelerin ana gündem maddesini oluşturacağının kesin olduğunu belirtti.





Galloway, “(Operasyonun) Afrin’deki şiddetten elbette endişeliyiz. Bölgedeki daha acil güvenlik tehdidi olan IŞİD’den dikkatleri dağıttığını düşünüyoruz. İhtilafın sadece Afrin’de değil Suriye genelinde sivillere yönelik etkilerinden de çok kaygılıyız” diye konuştu.





Suriye’de bugün iki farklı “hikayenin” olduğuna işaret eden Galloway, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Fırat Nehri’nin doğu yakasında yerel toplumların IŞİD idaresi sonrasında kentlerini istikrara kavuşturmakta, kendi güvenliklerini sağlamakta ve yeniden toparlanmakta olduğunu görüyorsunuz. Bunu, ortağımız Suriye Demokratik Güçleri’ne eğitim, rehberlik ve yardım noktasında destek sağlayan koalisyonun yardımıyla yapıyorlar. Fırat Nehri’nin batı yakasındaysa çok farklı bir hikaye var. Sivillerin öldüren ve şiddetin yatıştırılmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Suriye rejimince işlenmeye devam eden katliamları görüyorsunuz. Güçlerimizi savunacağımız net ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ama burada gerçek anlamda önemli olan nokta şu; Suriye’deki tüm taraflar şiddeti yatıştırmalı ve ihtilafı Cenevre süreci üzerinden çözmek için gerekli koşulların yaratılmasını sağlamalı.”