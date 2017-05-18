ABD'den şok talep!

Son dakika… ABD’den Türkiye ile ilgili skandal istek!





McCain Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ülkeden gönderilmesini MSNBC’ye verdiği mülakatta istedi.





Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanlığı’nı da yürüten McCain, “böyle bir şeyin diplomatik olarak kabul edilemeyeceğini” belirterek, “Onların büyükelçilerini Amerika Birleşik Devletleri’nden kovmalıyız” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrası gittiği Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın resmi konutu önünde iki grup arasında arbede çıkmıştı.





Erdoğan’ı protesto eden ve aralarında PKK sempatizanları olduğu belirtilen bir grup ile Erdoğan destekçileri arasında yaşanan kavgada 11 kişi yaralanmıştı. Erdoğan’ın korumaları da protestoculara müdahale ederken, ABD polisi olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





Olayların büyümesi üzerine bir ara konuttan çıkan Büyükelçi Kılıç, polislere “Bunlara siz izin veriyorsunuz” diyerek tepki göstermişti.





ABD TEPKİ GÖSTERDİ





Dünya medyasına haber olan olayların ardından ABD Dışişleri’nden bir değerlendirme geldi. SözcüHeather Nauert imzalı açıklamada, “konuşma özgürlüğüne verilecek uygun yanıtın asla şiddet olmadığı” belirtildi. “Her yerdeki insanların ifade ve barışçı protesto özgürlüğünü destekliyoruz” denen açıklamada endişelerin Türk hükümetine en güçlü şekilde iletildiği de yer aldı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser da yazılı bir açıklamayla, Türk Büyükelçiliği Konutu önünde çıkan kavgayı kınadı. Bowser, “barışçıl gösterilere yönelik saldırının, başkentin değerlerine ve Amerikan halkının haklarına hakaret” olduğunu söyledi.





Yaşanan olayları “şiddet dolu bir meydan okuma” olarak değerlendiren Bowser’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Dün tanık olduğumuz, barışçıl gösterilere yönelik şiddet içerikli saldırı, kentimizin değerlerine ve halkımızın haklarına hakarettir. Bu olayları güçlü biçimde kınıyorum. Verdiğimiz karşılıkla ilgili bilgilendirildim. Metropolitan Polis Teşkilatı olayı soruşturmaya devam edecek ve adaletin yerini bulması için federal yetkililerle de çalışacak.”





BÜYÜKELÇİLİK: SAVUNMA AMAÇLI





Olayla ilgili Türkiye Washington Büyükelçiliği'nden geldi. Büyükelçilik basın müşavirliğinden İngilizce olarak yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK bağlantılı bir grubun izinsiz olarak olayın gerçekleştiği ‘Sheridan Meydanı'nda toplandığı, buranın büyükelçinin konutunun hemen önünde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı konutu ziyaret ettiği sırada, Erdoğan'ı karşılamak için barış içinde toplanan Türk asıllı Amerikan vatandaşlarının göstericiler tarafından şiddetli biçimde provoke edildiği bildirildi.





Açıklamada, Türk asıllı Amerikalı oldukları tekrar belirtilen kişilerin kendilerini savunma amacıyla yanıt verdiklerini, aralarından bir kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Türkiye Büyükelçiliği'nin açıklamasında son olarak, şiddet ve yaralanmaların izinsiz grubun provokatif protestosunun sonucu yaşandığını belirtirken, gelecekte benzer eylemlerin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını umut ettikleri bildirildi.