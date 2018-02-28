Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den sert Afrin çıkışı: Türkiye BM tasarısını iyi okumalı /28 Şubat 2018 00:43

ABD'den sert Afrin çıkışı: Türkiye BM tasarısını iyi okumalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili olarak, "Ateşkes tüm Suriye'de geçerli, Türkiye'nin BM'de kabul edilen tasarıyı iyi okuması lazım" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçtiğimiz cumartesi günü aldığı 'insani yardımların yapılabilmesi için 30 günlük ateşkes' kararının tüm Suriye'yi kapsadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin operasyonu gerçekleştiren Türkiye'ye, BMGK'nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı ateşkes tasarısını 'iyice okuma' tavsiyesinde bulundu.

SORUN RUSYA

Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, karara imza atan tüm BMGK üyesi ülkeleri saydıktan sonra, "Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes 'insani yardım' kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında"dedi.

AFRİN SORUSU

Nauert, "Türkiye'nin Afrin Harekatı'nın ateşkes kapsamında olup olmadığı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz"


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