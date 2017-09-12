ABD'den S400 füzeleri ile ilgili ilk açıklama

Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" dedi.





Türkiye'nin uzun vadeli füze savunma ihtiyaçları için ABD de dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin füze savunma sistemlerini takip etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Michael, Washington'un Türkiye tarafından satın alınan ekipmanların teslimatını hızlandırma yükümlülüğüne bağlı olduğunu da belirtti.