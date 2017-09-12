Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den S400 füzeleri ile ilgili ilk açıklama /12 Eylül 2017 22:27

ABD'den S400 füzeleri ile ilgili ilk açıklama

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemleri konusunda sözleşme imzalanması sonrasında ABD'den ilk yorum geldi.

SHABER3.COM

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemleri konusunda sözleşme imzalanması sonrasında ABD'den ilk yorum geldi. Konu hakkında Sputnik internet sitesine konuşan Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, 'Endişelerimizi Türk yetkililere ilettik' dedi.

Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" dedi.

Türkiye'nin uzun vadeli füze savunma ihtiyaçları için ABD de dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin füze savunma sistemlerini takip etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Michael, Washington'un Türkiye tarafından satın alınan ekipmanların teslimatını hızlandırma yükümlülüğüne bağlı olduğunu da belirtti.
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