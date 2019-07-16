ABD'den S-400 teslimatı açıklaması

Açıklama ise Mark Esper'den geldi. ABD Savunma Bakan vekilliği görevini yürüten ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından bakanlık koltuğuna aday gösterilen Mark Esper, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alma kararının kendilerini "hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi. Esper, "Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemini alma hevesinin NATO ve Türkiye’nin güvenliğine zarar verdiğini" belirtti.







ABD senatörlerinin sorularını yanıtlayan Esper, şöyle dedi:





"Türkiye eski ve önemli bir müttefik ama S-400 kovalaması, Ankara ve NATO’nun güvenliğini bozuyor. S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye hem F-35'lere hem S-400'lere sahip olamaz"





Türkiye’yi, S-400 alması durumunda F-35 savaş uçaklarını alamayacağı konusunda defalarca uyardıklarının altını çizen Esper, aynı zamanda ABD’nin Türkiye’yle yakın askeri işbirliğini korumak istediğini savundu.





ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetleri Komitesi bugün, Esper’in savunma bakanlığı adaylığını görüşüyor. ABD medyası, Esper’in bu yorumunun, Türkiye’ye S-400 sevkiyatı başladıktan bu yana Washington’un yaptığı ilk detaylı açıklama olduğuna dikkat çekiyor.





Trump, savunma bakan vekili olarak görev yapan Mark Esper'in savunma bakanlığına adaylığını Senato'ya göndererek resmileştirmişti.





Türkiye ile ABD arasında kriz haline gelen S-400’lere ilişkin ABD’den yaptırım açıklamaları geliyordu. Türkiye’nin F-35 programından tamamen çıkarılacağı ve bir dizi CAATSA yaptırımlarına maruz kalacağına yönelik açıklamalar yapılmıştı.





Rusya’dan S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatının başlamasının ardından Pentagon açıklama yapacağını duyurmuştu. Ancak bu açıklama, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper arasında gece geç saatlerde yapılan telefon görüşmesinin ardından da belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Bu iptalin, Beyaz Saray’ın devreye girmesi sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.





Pentagon muhabirleri dün gece sosyal medya hesaplarından TSİ 00.00’da Türkiye hakkında bir basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Ancak kısa bir süre sonra da toplantının iptal edildiğini belirttiler.





Breaking Defense sitesinin kıdemli savunma muhabirlerinden Paul Mcleary, Twitter hesabından “İnanılmaz. Pentagon ikinci defa Türkiye ve S-400’lerle ilgili bir brifing verileceğini açıkladı ve bunu 30 dakika sonra iptal etti. İşler iyi gitmiyor” ifadelerini kullandı.