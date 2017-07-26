Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar /26 Temmuz 2017 10:42

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Temsilciler Meclisi Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren tasarıyı kabul etti. Buna göre, Trump yönetiminin Moskova'ya karşı mevcut yaptırımları hafifletmeden önce Kongre'nin onayını alması gerekecek.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yeni bir tasarı ile Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriliyor. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekecek.

Yasanın Beyaz Saray'a Başkan Trump'ın onaylaması ya da veto etmesi için ne zaman gönderileceği bilinmezken, yasanın daha önce Senato'dan geçmesi gerekiyor. Yaptırımlar Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdehale ettiği iddialarının araştırıldığı bir dönemde geldi. Moskova iddiaları reddediyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın tasarıyı imzalayıp imzalamayacağına henüz karar vermediği bildirildi.

Tasarıya göre Rusya'ya Ukrayna'daki adımlarıyla ilgili özellikle enerji branşını hedef alan yeni yaptırımlar getiriliyor, İran terörizmi desteklemek ve Kuzey Kore de füze denemeleri nedeniyle yaptırımlara maruz kalacak.

Rusya yeni yaptırımlar gelmesi halinde bundan iki tarafın da etkileneceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada "Yaptırımların devamına dair bir söylemin zarar verici olduğunu ve her iki ülkenin çıkarlarına zararlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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