ABD'den Rusya'ya: Süreç zaten bitti

Hürriyet'in haberine göre Afrin’deki gelişmeler ABD Dışişleri Sözcüsü Heathe Nauert’e de soruldu. Nauert, ‘Afrin’de yokuz. O nedenle de bu konuda söyleyebileceklerimiz sınırlı’ dedi.







Esad rejiminin Doğu Guta’da gerçekleştirdiği saldırınının sorumluluğu konusunda bir kez daha Moskova’yı işaret eden Nauert, Türkiye’nin de parçası olduğu Astana sürecinin boşa düştüğüne dikkat çekti.





Nauert şunları söyledi:





‘Rusya ve İran Astana sürecinde garantörü olmuştu. Ancak yaşananlar Astana sürecinde bahsedilen çatışmasızlık bölgelerinin nasıl gülünç bir hal aldığını gösteriyor’ dedi. Nauert, Rusya’nın tarihin yanlış tarafında yer aldığını söyledi.





Doğu Guta'daki olaylar bağlamında Astana görüşmelerine atıfta bulunan Sözcü, "Yaşanan olaylar Astana sürecinin bittiğini gösteriyor. İşte tam da bu yüzden ABD ve birçok farklı ülke Cenevre görüşmelerini destekliyor." diye konuştu.





BEYAZ SARAY: ESAD ZATEN SAVAŞ SUÇLARI İŞLEDİ





Beyaz Saray günlük basın toplantısında da Doğu Guta'da yaşananlar gündeme geldi. Sözcü Yardımcısı Raj Shah, gelişmeleri takip ettiklerini belirterek henüz bir açıklama yapmayacaklarını fakat Esad ve Rusya'nın, dikkatlerinde olduğunu ifade etti.





Shah, "Esad zaten savaş suçları işledi. Kendi halkına karşı sarin gazı kullandı. Akla gelmeyecek şeyleri zaten yaptı ve bunları Rusya'nın desteğiyle yaptı. Biz bunun devam etmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



