Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya'ya: Süreç zaten bitti /23 Şubat 2018 11:14

ABD'den Rusya'ya: Süreç zaten bitti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılara ilişkin, "400'den fazla sivil, Suriye'de rejim tarafından dehşet bir şekilde öldürüldü ve hepinizin bildiği gibi Rusya ve İran tarafından destekleniyorlar" dedi. Sözcü "Yaşanan olaylar Astana sürecinin bittiğini gösteriyor. İşte tam da bu yüzden ABD ve birçok farklı ülke Cenevre görüşmelerini destekliyor" diye konuştu.

SHABER3.COM

Hürriyet'in haberine göre Afrin’deki gelişmeler ABD Dışişleri Sözcüsü Heathe Nauert’e de soruldu. Nauert, ‘Afrin’de yokuz. O nedenle de bu konuda söyleyebileceklerimiz sınırlı’ dedi. 

Esad rejiminin Doğu Guta’da gerçekleştirdiği saldırınının sorumluluğu konusunda bir kez daha Moskova’yı işaret eden Nauert, Türkiye’nin de parçası olduğu Astana sürecinin boşa düştüğüne dikkat çekti.

Nauert şunları söyledi:

‘Rusya ve İran Astana sürecinde garantörü olmuştu. Ancak yaşananlar Astana sürecinde bahsedilen çatışmasızlık bölgelerinin nasıl gülünç bir hal aldığını gösteriyor’ dedi. Nauert, Rusya’nın tarihin yanlış tarafında yer aldığını söyledi.

Doğu Guta'daki olaylar bağlamında Astana görüşmelerine atıfta bulunan Sözcü, "Yaşanan olaylar Astana sürecinin bittiğini gösteriyor. İşte tam da bu yüzden ABD ve birçok farklı ülke Cenevre görüşmelerini destekliyor." diye konuştu. 

BEYAZ SARAY: ESAD ZATEN SAVAŞ SUÇLARI İŞLEDİ

Beyaz Saray günlük basın toplantısında da Doğu Guta'da yaşananlar gündeme geldi. Sözcü Yardımcısı Raj Shah, gelişmeleri takip ettiklerini belirterek henüz bir açıklama yapmayacaklarını fakat Esad ve Rusya'nın, dikkatlerinde olduğunu ifade etti.

Shah, "Esad zaten savaş suçları işledi. Kendi halkına karşı sarin gazı kullandı. Akla gelmeyecek şeyleri zaten yaptı ve bunları Rusya'nın desteğiyle yaptı. Biz bunun devam etmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den Rusya'ya: Süreç zaten bitti Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:44:19