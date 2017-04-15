Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle /15 Nisan 2017 09:14

ABD'den Rusya'ya karşı kritik hamle

ABD Hava Kuvvetleri'nin, bu hafta az sayıda F-35A savaş uçağını Avrupa'ya göndereceği duyuruldu.

SHABER3.COM

ABD Savunma Bakanlığı'nca (Pentagon) Rusya tehdidine karşı geçen yıl başlatılan "Avrupa Güvence İnisiyatifi" kapsamında, taktiksel eğitim amaçlı beşinci nesil F-35 savaş uçakları konuşlandırılacağı bildirildi.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Az sayıda F-35A Lightning II uçağı bu hafta sonu uzun zamandır planlanan eğitim için Avrupa’ya konuşlandırılacak.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, F-35'lerin, hem ABD hem de NATO üyesi ülkelerin uçakları ile entegrasyon ve ortak operasyon konusunda eğitim ve tatbikatlar yapacağı vurgulanarak, şu bilgiler aktarıldı:

“Söz konusu eğitim konuşlandırması, F-35 programının doğal ilerleyişi noktasında hava kuvvetlerine beşinci nesil avcı uçağının operasyonel kabiliyetlerini göstermek bakımından önemli bir kilometre taşıdır. Aynı zamanda 2020’nin başlarından itibaren F-35 uçağı alacak Avrupa’ya, daimi konuşlandırılacak F-35A uçakları için gerekli hazırlıklar konusunda yardımcı olunacak.”

ABD Hava Kuvvetleri'nden Yüzbaşı Mark Graff, yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların sayısının 6 ile 10 arasında değişebileceğini ve "şimdilik" İngiltere'ye konuşlandırılmasının planlandığını söyledi.

Graff, eğitimlerin birkaç hafta süreceğini ve bu süreçte uçakların bölgede devam eden tatbikatların tamamına katılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

ABD F-35 UÇAKLARINI, A, B VE C SERİSİ OLARAK ÜRETİYOR


Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi, kara üzerindeki pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı hava kuvvetleri, B serisi, uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığı için deniz piyadeleri ve donanma, C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda yüksek saklanma kabiliyetine sahip bulunmasından dolayı deniz kuvvetlerinin bünyesinde kullanılacak.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının, 2018 yılına kadar ilgili devletlere teslim edilmesi, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.
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