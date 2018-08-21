Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Ruslara yeni yaptırım şoku: Milyonlarca dolarlık varlığa bloke geldi /21 Ağustos 2018 17:28

ABD'den Ruslara yeni yaptırım şoku: Milyonlarca dolarlık varlığa bloke geldi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusların ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.

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ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

Slovakyalı bir firmanın da dahil edildiği yaptırımların, ABD'de kötücül siber faaliyetlere karşı yürütülen program kapsamında getirildiği de aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Dive Techno Services şirketi ile bağlantılı Anton Nagibin ve Mariya Tsareva isimli şahıslar yer aldı. Yaptırım listesine dahil edilen gemilerin de Gudzon ve Primorye denizcilik şirketlerine ait olduğu belirtildi.

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