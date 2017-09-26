Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den referandum açıklaması /26 Eylül 2017 09:58

ABD'den referandum açıklaması

ABD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) bağımsızlık referandumu düzenlediği gün Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını bildirdi.

ABD'den referandum açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basın toplantısında “Kuzey Irak’ta bugün referanduma gidiliyor. Bu karara ilişkin memnuniyetsizliğinizi daha önce dile getirdiniz. Beyaz Saray’ın Türkiye’ye, İran’a, Irak’a bir mesaj var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “IŞİD’i ortadan kaldırmak ve İran’ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını umuyoruz.”

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da referandum ile ilgili bir açıklama yapıldı  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, referandumun bağlayıcı olmadığını belirterek ABD yönetiminin referandumdan dolayı derin hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

ABD, Kürdistan’dan referandumu iptal etmesini istemişti.
<< Önceki Haber ABD'den referandum açıklaması Sonraki Haber >>

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:02