ABD'den referandum açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basın toplantısında “Kuzey Irak’ta bugün referanduma gidiliyor. Bu karara ilişkin memnuniyetsizliğinizi daha önce dile getirdiniz. Beyaz Saray’ın Türkiye’ye, İran’a, Irak’a bir mesaj var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “IŞİD’i ortadan kaldırmak ve İran’ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını umuyoruz.”





ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da referandum ile ilgili bir açıklama yapıldı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, referandumun bağlayıcı olmadığını belirterek ABD yönetiminin referandumdan dolayı derin hayal kırıklığına uğradığını söyledi.







ABD, Kürdistan’dan referandumu iptal etmesini istemişti.

