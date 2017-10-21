Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Öcalan açıklaması /21 Ekim 2017 12:31

ABD'den Öcalan açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden Rakka'da SDG tarafından açılan Abdullah Öcalan posterleriyle ilgili açıklama: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir.

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ABD Büyükelçiliği: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir

 ABD Ankara Büyükelçiliği’nden IŞİD’den kurtarılan Rakka’da PKK lideri Abdullah Öcalan posteri açılmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “PKK’nın terör örgütü listesinde olduğu ve terörle mücadelede Türkiye ile birlikte hareket edildiği” belirtilerek, “Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değil” denildi.

ABD Büyükelçiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi, “Rakka’nın özgürlüğüne kavuşturulmasını bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bu taraflardan beklentimiz, gerginliği artıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır. ABD hükümeti terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye’de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir.”
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