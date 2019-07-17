Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Myanmar'lı askerlere yaptırım kararı /17 Temmuz 2019 11:15

ABD'den Myanmar'lı askerlere yaptırım kararı

ABD yönetimi Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

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Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing başta olmak üzere, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı, iki Tuğgeneral ve bu kişilerin aileleri Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giremeyecek.

Euronews'ten Servet Yanatma'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu kişilerin ağır insan hakları ihlallerine karıştıklarına dair ellerinde güvenilir bilgilerin mevcut olduğunu belirterek, "Myanmar ordusunun ülke genelinde insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair raporlar gelmeye devam ederken, Myanmar hükümetinin bu ihlalleri yapanları sorumlu tutmak konusunda herhangi bir adım atmamasından endişe duyuyoruz.” dedi. Kararın amacı, davranışları değiştirecek ve hesap verebilirliği artıracak politikalara odaklanmak. ABD, bu kararın bu hedeflere ulaşmak için bir adım olduğuna inanıyor.

ABD bu konuda açıktan harekete geçen ilk devlet oldu. Pompeo kitlesel katliamların gerçekleştiği bir örneğe işaret ederek “Genelkurmay Başkanı suçluluları olaydan bir kaç ay sonra serbest bırakırken Inn Din’deki bu öldürmeleri dünyaya duyuran gazeteciler 500’den fazla gün hapis yattı.” diye konuştu.

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