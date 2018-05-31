ABD'den müttefiklerine ek vergi sürprizi

Tüm bu ülkeler ABD'nin Mart ayında açıkladığı gümrük vergisinden muaftı. AB'nin de benzer bir karar alması bekleniyor.

Ülkesinin kararını açıklayan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Bir yandan hem Kanada ve Meksika ile diğer yandan AB Komisyonu'yla devam eden müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz, çünkü çözmemiz gereken başka sorunlar var" dedi.



Fransa uyarmıştı





Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise kararın duyurulmasından önce yaptığı açıklamada gümrük vergilerinin "gayrımeşru ve tehlikeli" olacağını söylemişti.





Le Maire ayrıca AB'nin "gereken tüm önlemleri alacağını" belirtmiş ve "En büyük ticari ortakları Avrupa'yla bir ticaret savaşına girip girmemek tamaman ABD makamlarına kalmış bir şey" demişti.





ABD Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyasında, Amerikalı işçileri koruma ve çelik ile alimünyum endüstrilerini yeniden inşa etme sözü vermişti.





Uzmanlar Trump'ın son hamlesiyle 2016'de Demokrat Parti'den Cumhuriyetçilere dönen Pensilvanya gibi eyaletlerdeki mavi yakalı işçilerin oylarını hedeflediğini söylüyor.



