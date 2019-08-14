Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den kuzey Suriye'de yeni adım: İnşaata başlandı /14 Ağustos 2019 21:41

ABD'den kuzey Suriye'de yeni adım: İnşaata başlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye’de Haseke’nin kuzeybatısında yer alan YPG kontrolündeki Serekaniye’de (Ras El-Ayn), helikopterler için askeri havaalanı inşa etmeye başladığı belirtiliyor.

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Marbuta Haber’in yerel Habur haber sitesinin muhabirine dayandırdığı haberine göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçleri havaalanı inşaatı için çalışmalara başladı.

YPG'YE BAĞLI GÜÇLER KORUYOR

Habur’un iddiasına göre ABD’li uzmanların gözetiminde Serekaniye'nin güneyinde yer alan Tel Erkam bölgesinde devam eden çalışmaları YPG’ye bağlı güçler koruyor.

Yerel kaynaklar bölgeye üç gündür inşaat malzemeleri taşındığını ve helikopterlerin iniş yapabilmesi için zeminin hazırlandığını aktarıyor.
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