Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Kuzey Kore'ye: Sabrımızın bir sınırı var... /05 Eylül 2017 10:13

ABD'den Kuzey Kore'ye: Sabrımızın bir sınırı var...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore gündemiyle acilen toplandı. Oturumda konuşan Amerika’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, “Amerika savaş istemiyor ama sabrımızın da bir sınırı var” dedi.

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Washington: "Sabrımızın da Bir Sınırı Var"

Amerika’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi’ne en güçlü tedbirleri alması çağrısında bulundu.

Nikki Haley, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eylemleriyle “savaş istediğini” söyledi, “Artık yeter. Amerika savaş istemiyor ama sabrımızın da bir limiti var” mesajını verdi. “Çok geç olmadan diplomatik araçlarımızın tümünü kullanmanın zamanı geldi. Şu anda mümkün olan en güçlü tedbirleri almalıyız” diye konuştu.

Çin’in temsilcisi de, “bölgede kaos ve savaşa izin vermeyeceğiz” dedi. Kuzey Kore’yi “yanlış eylemler” sergilemeye son vermeye çağırdı ve tüm taraflara da, Pekin’in çözüm teklifini ciddi düşünmeleri çağrısında bulundu. Bu teklif de, Pyongyang’ın balistik füze denemeleri ve nükleer programlarını, ABD ve Güney Kore’nin de askeri tatbikatlarını askıya almasını içeriyor.

Rusya’nın temsilcisi sorunun sadece diplomatik kanallar yoluyla çözülebileceğini söyledi, BM Genel Sekreteri’nin arabuluculuk çabalarını artırabileceği teklifini ortaya attı.

Japonya ve Fransa ise yeni yaptırım çağrısında bulundu.

BM’nin siyasi işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı da Kuzey Kore’nin füze denemesini “tehlikeli bir provokasyon” olarak niteledi.

Bu arada Amerikalı bir istihbarat yetkilisi, Kuzey Kore’nin nükleer denemesinin bir öncekinden 10 kat güçlü olduğu iddiasını sorgulamak için bir neden bulunmadığını söyledi.
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