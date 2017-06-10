ABD'den Körfez ülkelerine Katar'a tecrit politikalarını hafifletme çağrısı





Tillerson, bu politikaların insani açıdan olumsuz sonuçlara yol açtığını söyledi.

Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in de bulunduğu bir grup ülke, 'terörizme destekle' suçladıkları Katar'la diplomatik ilişkilerini Pazartesi dondurmuştu.

Konuşmasında Katar Emiri'nin 'terörist gruplara finansmanı kısıtlamaya yönelik çalışmalarını' öven Tillerson, bununla birlikte Emir'in daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, mevcut gerilimin terörizmle mücadelede bölgesel işbirliğini ve bölgedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini de söyledi.