ABD'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 17 Suudi'ye yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski başdanışmanı Kahtani ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Uteybi de var. İstanbul'daki Kaşıkçı soruşturmasına koşut olarak Suudi Konsolos Muhammed Uteybi, Türkiye'yi terk etmişti.





ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı gerekçesiyle Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında yaptırım listesine alınanların isimlerine yer verildi.





Buna göre Washington yönetimi, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi ve yardımcısı Mahir Mutreb’nin yanı sıra Salah Tubaigy, Meshal el-Bostani, Naif el-Arifi, Mohammed el-Zahrani, Mansour Abahussain, Khalid el-Otaibi, Abdulaziz el-Hawsawi, Waleed el-Sehri, Thaar el-Harbi, Fahad el-Balawi, Badr el-Otaibi, Mustafa el-Madani, Saif el-Qahtani ve Turki el-Sehri isimli Suudi Arabistanvatandaşlarına yaptırım uygulamaya başladı.





ABD’nin yaptırım kararı çerçevesinde, bu kişilerin ABD’deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklandı. Yaptırım açıklamasının, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin üzerinden 45 gün geçtikten sonra gelmesi dikkati çekti.





Suudi Savcı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini açıklamıştı.



