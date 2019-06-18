Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den İran'a 'askeri müdahale' tehdidi /18 Haziran 2019 19:55

ABD'den İran'a 'askeri müdahale' tehdidi

ABD Başkanı Trump, İran ile yaşanan gerilim için dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, İran’ın nükleer silah üretmesi durumunda askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile son dönemde yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalar yaptı. Trump, İran'ın nükleer silah üretmesi durumunda askeri müdahalenin gündemde olduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerilim yükseliyor… ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimi değerlendirdi ve olabilecek senaryolar üzerinden kamuoyunu bilgilendirdi.

Trump, “İran’ın nükleer silah almasının önüne geçmek için askeri müdahale uygulayabilirim” dedi. Time muhabirinin kendisine sorduğu, “İran’ın nükleer silah elde etmesini ya da Körfez’deki petrol sevkıyatını sorunsuz devam ettirmek adına askeri müdahale düşünür müsünüz” sorusuna, “Nükleer silah için kesinlikle alırım ve diğer soru ile ilgili olarak da bir soru işareti bırakıyorum” dedi. Fakat röportajın sonlarında Trump, İran’a askeri müdahalenin şu an için öngörülmediğini de dile getirdi.

Trump, Umman Denizi’ndeki Norveç ve Japonya tankerlerine yapılan saldırının, “Çok ufak” olduğunu söylerken, “Saldırıların arkasında İran olduğunu istihbaratımız da söyledi. Fakat ben göreve geldiğimden beri İran yönetimi daha az saldırgan davrandı” dedi.
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