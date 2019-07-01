Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den iki yıl sonra bir ilk! El Kaide'ye saldırdılar /01 Temmuz 2019 20:57

ABD'den iki yıl sonra bir ilk! El Kaide'ye saldırdılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Amerikan ordusu Suriye'de iki yıl sonra bir ilke imza attı: ABD, Halep'te El Kaide'yle bağlantılı Hurras ed Din örgütüne hava saldırısı düzenledi.

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ABD, Suriye’nin kuzeybatısındaki Halep vilayetinde El Kaide’ye karşı hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen saldırıların, bir eğitim merkezinde bulunan El Kaide liderliğini hedef aldığı belirtildi.

CENTCOM açıklamasında, öldürülen El Kaide üyelerinin ‘Suriye dışında Amerikan vatandaşlarına, Amerikan ortaklarına ve masum sivillere karşı saldırılar planladığı’ bilgisi paylaşıldı. CENTCOM’un, ‘Suriye’nin kuzeybatısının El Kaide için güvenli bir sığınak olduğu’ ifadelerinin kullanılması da dikkat çekti.

Resmi açıklamada saldırıların tam olarak nereyi hedef aldığı belirtilmedi. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ABD’nin Halep vilayetinde, Heyet Tahrir el Şam (eski el Nusra) ile aynı safta savaşan Kaide bağlantılı cihatçı örgüt Hurras ed Din’in (Dinin Muhafızları) hedef alındığını duyurdu. Gözlemevi’ne göre, örgütün ikisi Tunuslu, ikisi Cezayirli, biri Mısırlı ve biri Suriyeli olmak üzere altı komutanı öldürüldü.

İKİ YIL SONRA BİR İLK

İki yıldır Suriye’nin kuzeydoğusunda IŞİD’le mücadeleye odaklanan CENTCOM’un, G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından kuzeybatıda iki yıl sonra ilk kez saldırı düzenlemesi dikkat çekti.

Hurras ed Din örgütü, 2019 başından bu yana İdlib’i kontrol eden HTŞ ile aynı safta savaşıyor. 1800 militanı bulunan örgüt, Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2018’de ilan edilen silahsız bölge anlaşmasını reddetmişti.
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