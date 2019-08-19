Samanyolu Haber /Teknoloji / ABD'den Huawei geri adımı: 90 gün erteledi /19 Ağustos 2019 19:52

ABD'den Huawei geri adımı: 90 gün erteledi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Washington yönetiminin Huawei´ye yönelik iş yasağını 90 gün ertelediğini söyledi.

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Ross, Fox Business´a yaptığı açıklamada söz konusu yasağın ertelenmesinin yanında, Sanayi ve Güvenlik Dairesi´nin yasaklı işletme listesine 40 yeni Huawei alt kuruluşunun eklendiğini belirtti.

Washington yönetiminin Huawei´nin ABD ağlarında casusluk yaptığı iddiasının ardından “ulusal güvenlik” endişeleri sebebiyle ABD´li şirketlerin Huawei´yle iş yapması yasaklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Huawei´yle iş yapmak istemediğini söylemiş ve ABD´nin 90 günlük erteleme kararını Huawei üzerinde uygulamayacağı endişeleri oluşmuştu.

Washington yönetiminin ABD´li devlet kuruluşlarının Huawei ekipmanı satın almasını yasaklaması ve Pekin yönetiminin ABD´nin Çin´li şirketlere “adil olmayan bir şekilde” davrandığı iddialarıyla Huawei sorunu, ABD-Çin ticari anlaşmazlıklarının önemli bir parçası haline gelmişti.
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