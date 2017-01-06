Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Havuz Medyası'na uyarı /06 Ocak 2017 13:50

ABD'den Havuz Medyası'na uyarı

Türkiye'de medyada giderek artan ABD aleyhindeki haberler, Washington yönetimini alarma geçirdi.

SHABER3.COM

ABD'den Havuz Medyası'na uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerikan karşıtı haberlerin “ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine” dikkat çekerek, “Bu durmalı” dedi.

Kirby, sabahın ilk saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada önce Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, Türkiye’nin “NATO üyeliğine” vurgu yaptı. Ardından da, Türk medyasında artan Amerikan karşıtı haberlere değindi.
Kirby’nin mesajları şöyle:

“AMERİKAN VATANDAŞLARINI TEHLİKEYE ATAR. DURMALI…”

“Türkiye’de meydana gelen, aralarında yılbaşında İstanbul’da, bugün de İzmir’de gerçekleşenin de bulunduğu terörist saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Terörizme karşı NATO’daki müttefikimiz Türkiye ile birlikte mücadele ediyoruz. Türk medyasında ABD hakkındaki yangına körükle giden ve temelsiz suçlamalar rencide edici ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atabilir. Bunlar durmalı…”
<< Önceki Haber ABD'den Havuz Medyası'na uyarı Sonraki Haber >>

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Çatışma anının en net görüntüsü ortaya çıktı

Çatışma anının en net görüntüsü ortaya çıktı

İETT şoförünün engelli yolcuya söylediği sözlere tepki yağıyor!

İETT şoförünün engelli yolcuya söylediği sözlere tepki yağıyor!

Kahraman polis Fethi Sekin teröristlerin üzerine koşup son mermisine kadar çatışmış

Kahraman polis Fethi Sekin teröristlerin üzerine koşup son mermisine kadar çatışmış

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

İzmir Adliyesi önünde patlama... Çatışma çıktı...

İzmir Adliyesi önünde patlama... Çatışma çıktı...

AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü!

AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü!

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:41:58