Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den gözaltına alınan akademisyen ve aktivistler ile ilgili açıklama /17 Kasım 2018 14:07

ABD'den gözaltına alınan akademisyen ve aktivistler ile ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Anadolu Kültür Derneği'ne yönelik operasyonda aralarında akademisyenlerin de olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasından "büyük endişe duyduklarını" açıkladı.

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Sözcü Nauert'in açıklamasında, "Türkiye'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur"

Cuma günü insan hakları eylemcisi, iş adamı Osman Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür AŞ'ye yönelik bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 13'ü gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr Turgut Tarhanlı, Prof. Dr. Betül Tanbay, sinema yapımcısı Çiğdem Mater, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan da var.


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