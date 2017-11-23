Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'den gelen haber doların yükselişini şimdilik düşürdü /23 Kasım 2017 09:20

ABD'den gelen haber doların yükselişini şimdilik düşürdü

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) 'düşük enflasyon endişelerinin' artmasıyla küresel piyasalarda son iki ayın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, art arda rekor düzeylere çıktığı lira karşısında da yaklaşık 7 kuruş düşerek 3.92 liraya indi.

ABD'den gelen haber doların yükselişini şimdilik düşürdü

Fed'in son toplantısına ilişkin dün gece açıklanan tutanakların en dikkat çekici yanı, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin 'düşük enflasyona yönelik endişelerin arttığını yansıtması' oldu. Düşük enflasyona ilişkin kaygıların, küresel piyasalarda 'Fed'in gelecek yıl faiz artırma konusunda daha temkinli davranabileceği' yolunda beklentilere neden olması da, dolardan çıkışları artırdı.
Bu gelişmeler üzerine 111.07 yen ile Eylül ortasındaki düzeylerine gerileyen dolar, euro karşısında da zayıfladı. Euro, 1.17 dolar düzeyinden 1.1838 dolara kadar yükseldi.

Doların küresel piyasalardaki bu zayıflaması, lira/dolar paritesine de yansıdı ve dün 3.9824 lira ile tarihi rekor düzeye tırmanan dolar, Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından kademeli olarak 3.9138 liraya kadar gevşedi. ABD para birimi daha sonra 3.92 — 3.93 lira aralığına dönerken, dolar ile birlikte düşerek 4.6747 liradan 4.6265 liraya kadar inen euro da, daha sonra 4.65 — 4.66 lira aralığında hareket etmeye başladı.
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