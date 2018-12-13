ABD'den Fırat'ın doğusuna operasyon yorumu: Kabul edilemez

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson bölgedeki güvenlik kaygılarına yönelik tek çözümün ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve karşılıklı dayanışma olduğunu ifade etti. Robertson, iki ülke arasındaki koordinasyon, iş birliği ve dayanışma için Türkiye ile yakın çalışmaya ve Suriye Üst Düzey Çalışma Grubunun çalışmalarına bağlı olduklarını kaydetti.







Sınır bölgelerinde güvenliğin diyalogla sürdürülebilir olduğunu belirten Robertson, "Koordinasyonsuz asker operasyonlar ortak menfaatlerin altını oyacaktır" ifadelerini kullandı.





'TEK TARAFLI BİR ADIM BÜYÜK BİR KAYGI'





Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili açıklamaları hakkında Binbaşı Robertson şunları kaydetti: "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez addederiz."





Türkiye'nin onlarca yıldır önemli bir NATO müttefiki ve IŞİD ile mücadele küresel koalisyonunun kilit bir ortağı olduğuna dikkat çeken sözcü, "Birbirimizin güvenliğinden sorumluyuz ve Türkiye'nin sınır güvenliğine tamamen bağlıyız" ifadelerine yer verdi.





'KOALİSYON GÜÇLERİ DSG İLE YAKINDAN ÇALIŞIYOR'





Robertson, IŞİD ile mücadelenin devam ettiğine dikkat çekerek "Koalisyon kuvvetleri şu anda Orta Fırat Vadisinde IŞİD'e karşı çatışmanın ortasında olan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile yakından çalışıyor" dedi. Sözcü, "Bu kritik aşamada IŞİD'in o bölgede nefes almasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Yoksa koalisyon ortaklarımızla elde ettiğimiz kazanımlarımızı tehlikeye atacağız ve IŞİD'in tekrar ortaya çıkma riskine izin vermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Aynı açıklama ABD Dışişleri Bakanlığından tarafından da yapıldı.





ERDOĞAN, 'HEDEFİMİZ AMERİKAN ASKERLERİ DEĞİLDİR' DEMİŞTİ





Erdoğan, şunları kaydetmişti: "Bizim ne Amerikan yönetimine ne de Suriye'deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetimiz bugüne kadar olmadı. Her şeye rağmen Amerika'yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın gelecekteki daha büyük iş birliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. Bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Bunun da altını özellikle çiziyorum."