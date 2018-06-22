Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den F-35'lerle ilgili bir engel daha /22 Haziran 2018 16:46

ABD'den F-35'lerle ilgili bir engel daha

Türkiye'nin ilk F-35'ini ABD'de törenle teslim almasına karşın, ABD Kongresi'nde savunma bakanlığının ardından dışişleri bakanlığının bütçesine de Türkiye'ye F-35 teslimatlarının durdurulmasına yönelik madde eklendi.

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ABD Senatosu'nda görüşülen Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası'na Türkiye'ye F-35 5. nesil savaş uçağı teslimatının durdurulması çağrısı yapan bir değişiklik eklendi.

Senato Tahsisat Komitesi tarafından Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası geçirilirken eklenen değişiklik, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımından vazgeçmemesi halinde F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmemesini öngörüyor.

'RUSYA ASKERİ SIRLARI ELE GEÇİRECEK KORKUSU'

Değişikliğin sponsoru olan Senato Tahsisat Komitesi üyesi Demokrat Partili Chris Van Hollen, ''F-35, en gelişmiş savaş uçağı, NATO'nun en gelişmiş savaş uçağı. Endişemiz Türkiye'nin F-35'i S-400'le birlikte kullanması halinde, Rusların F-35'e nasıl en iyi saldırı düzenleyebileceklerine dair bilgileri ele geçirmeleri'' diyerek ekledi:
''Ruslar böylelikle F-35'in kabiliyetlerini çok daha kolaylıkla değerlendirebilir, zayıflıklarını saptayıp suistimal edebilir.''

Daha önce Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesine de benzer bir değişiklik eklenmişti.

Değişiklik yasalaşırsa, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 satın alması halinde F-35'leri teslim alması önünde yeni bir engel çıkacak.
Yasaların Temsilciler Meclisi ve Senato arasında uyumlu hale getirilmesinin ardından ABD Başkanı tarafından onaylanması da gerekiyor.

'TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMESİ 2 YIL ALABİLİR'

Ankara, ABD'nin Türkiye dahil birçok müttefik ülkeyle ortak projesi olan F-35'ten 100'den fazla satın almayı planlıyor.

ABD'li savunma yetkilileri, dün üretici firma Lockheed Martin'tin Teksas'taki merkezinde törenle teslim edilen ilk iki uçağın Türk pilotların ABD'de eğitim almalarının ardından Türkiye'ye gönderilmesinin iki yıl alabileceğini söyledi.

'MATTIS AMBARGOYA KARŞI'

CNN'e göre Türkiye'ye F-35 dahil silah ambargosuna karşı çıkan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu değişikliklerin savunma ve dışişleri bütçelerinden çıkarılması için Kongre nezdinde çaba gösteriyor.
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