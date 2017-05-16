Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Esed'e şok suçlama : Binlerce insanı öldürdü ve fırınlarda yaktı /16 Mayıs 2017 08:40

ABD'den Esed'e şok suçlama : Binlerce insanı öldürdü ve fırınlarda yaktı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesi'nde binlerce insanı öldürdüğünü ve cesetlerini fırınlarda yaktığını açıkladı

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.ABD Dışişleri Bakan Yardımcılarından Stuart Jones, basın toplantısı düzenleyerek, Saydnaya'da öldürülen mahkumların hapishanenin bir bölümünde inşa edilen fırında yakıldığını söyledi.Jones, Başkent Şam'a yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan hapishanede günde ortalama 50 kişinin öldürüldüğüne inandıklarını belirtti.Stuart Jones, "Bu fırının, Saydanaya'da öldürülen mahkumların cesetlerini yakarak, delilleri ortadan kaldırmak için inşa edildiğine inanıyoruz." dedi.ABD Dışişleri Bakanlığında günlük basın toplantılarının yapıldığı odada düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerle bu fırının yer aldığı uydudan çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, konuya ilişkin ilk fotoğrafın 2013 yılında çekildiği dikkat çekiyor.Ocak 2015 yılında çekilen bir fotoğrafta ise fırın olduğu belirtilen binanın çatısındaki karların eridiği görülüyor.Fotoğraflar hakkında değerlendirmelerde bulunan Jones, "Esad'in ahlaksızlığı yeni bir seviyeye düşmüştür." ifadesini kullandı.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ 

Ayrıca Jones, Kazakistan'ın Başkenti Astana'da gerçekleşen Suriye görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelere ABD adına gözlemci olarak katılan Jones, Astana'da tarafların anlaşmaya vardığı gibi Suriye'de şiddet olaylarının hafifleyeceğini düşünmediklerini söyledi. Jones, bu konuda Esad rejimine ilişkin şüpheleri olduklarını söyledi.Jones, "Daha önceki görüşmelerde Esad'ın tutumunu göz önünde bulundurarak bu anlaşmada da Esad'a karşı şüpheli yaklaşıyoruz. Esad rejimi sivillere ve muhalif güçlere karşı saldırılarını sona erdirmelidir. Rusya da rejim üzerindeki gücünü kullanarak bunların uygulanmasını sağlamalıdır." diye konuştu.
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