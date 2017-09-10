Bazı AKP'lilere ABD'ye giriş yasağı getiriyorlar

Amerika Birleşik Devleti (ABD) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’de hapse atılan ve çıkarılmayan ABD ve ABD-Türkiye vatandaşlarının hapislik hallerine karşılık yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Washington Hattı‘ndan Hakan Karaaytu‘nun haberine göre, bu kişilerin hapse atılmasına neden olan yetkililer hakkında ABD Dışişlerinin bilgi toplaması ve sorumlu gördükleri hükümet yetkililerinin ABD’ye girişlerini yasaklayacak. Bu çalışma sonrasında AKP’nin en üst derecedeki kişilerin bu tutukluluklardan sorumlu olduğu kaydedilirse, bu kişilerin, bakan da olsa, ABD’ye sokulmayacakları iddia ediliyor.





Yeni hazırlanan yasa tasarısı Kongre’nin ABD Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren bütçe kanununda yer alıyor ve Komite’den oybirliği ile Genel Kurul’a havale edildi.





Buna göre, Türk devlet yetkiilerine ve görevlilerine yönelik şu yaptırımlar gündeme gelecek:





”(1) ABD Dışişleri Bakanlığının hakkında Amerikan vatandaşları ve ABD vatandaşlığında olanları kanunsuz ve yanlış bir şekilde tutukluluğundan bilerek sorumlu olduğu yönünde güvenilir bilgiye sahip olduğu Türk hükümetinden herhangi bir kıdemli yetkilinin ABD’ye girişini yasaklayabilir.





(2) ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca kişiler ABD vizesine başvurmamış olsa da Türk hükümeti içinde sorumlu yetkililerin kimliklerini öğrenmeli. ”





Habere göre, Amerika Devleti İçişleri bakanlığı Türkiye devleti çalışan ve yüksek yetkili çalışanların isterse girişine izin vermeyecek.





KORUMA SKANDALINDAN DİPLOMATİK KRİZE





Haberin arka planında ise, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington büyükelçiliği önünde çıkan ‘kavga’ ya değiniliyor. Amerikalı papaz Andrew Brunson olmak üzere bir düzine veya fazla Amerikan vatandaşı ve Amerikan-Türkiye çifte vatandaşlarının Türkiye’de darbe sonrasından beri tutuklama kalmasına karşılık da ABD Kongresi harekete geçtiği kaydediliyor.





Geçtiğimiz Mayıs ayında yeni başkan Donald Trump ile ilk yüz yüze görüşmesini yapmak için Amerika ziyareti gerçekleştiren Erdoğan ve korumalarının karıştığı kavga sonrası Amerika’da Türkiye’yi de bu yönü ile ilgilendiren “diplomatik ziyaret kuralları” çerçevesinde yeni bir düzenleme gündeme geldi. Erdoğan’ın ziyaretinde Washington’daki Türk büyükelçilik konutu önünde toplanan ve ellerinde ‘Demirtaş’a özgürlük’ pankartı taşıyan bir düzine kadar grup, Erdoğan’ı sloganlarla protesto etmeye başlamış sonrada ise Erdoğan’ın korumalarının sert müdahalesi sonunda büyükelçilik önünde arbede yaşanmıştı.





Bu olaydan sonra Washington Yüksek Mahkemesi bu kavgaya karışan Türk hükümeti korumaları için önce 16 kişilik sonrada bu listeye 3 kişi daha ekleyerek bir tutuklama kararı çıkarılmıştı.