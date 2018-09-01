ABD'den Çin'e suçlama: LinkedIn sitesi casusluk için kullanılıyor

Amerikan istihbarat birimleri, casusluk faaliyeti yürüten Çin merkezli ajansların sahte hesaplarla hükümete yakın isimleri istihdam etmeye çalıştığını öne sürdü.







Söz konusu şirketlerin, kariyer sitesi LinkedIn üzerinden ABD hükümetinin gizli bilgilerine erişimi olanlarla irtibata geçip istihbarat toplamaya çalıştığı ortaya atıldı.





Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Müdürü William Evanina, site yetkililerini, Çin'den gelen tehditlere karşı uyardıklarını belirtti. Evanina, sahte hesaplarla binlerce kişiye ulaşıldığını söylerken, net bir sayı vermedi.





LinkedIn'in verilerine göre sitenin 200'ü aşkın ülkeden 575 milyondan fazla kullanıcısı mevcut ve bunların 150 milyonunu Amerikalılar oluşturuyor.





Çin'den iddialara yanıt: Tamamen gerçek dışı

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Evanina'nın iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kanıya varmak için ABD'li makamların elinde ne tür kanıtlar var bilmiyoruz ancak iddiaları tamamen gerçek dışı ve bu suçlamaların arkasında farklı niyetler yatıyor." denildi.





Daha önce İngiliz ve Alman istihbarat birimleri de Pekin'in LinkedIn'i casusluk faaliyetlerinde kullandığı uyarısında bulunmuştu. ABD'li resmi makamlarsa ilk kez konuyla ilgili çalışmalarını kamuoyuyla paylaşarak sorunun tahminlerden çok daha büyük olduğunu savundu.





Hedeftekiler akademisyenler ve bilim insanları





Kariyer sitesinin yönetimi, Çin'den yürütülen casusluk faaliyetleri iddiaları ile ilgili Amerikan istihbarat birimleri ile işbirliği içinde olduklarını doğruladı. LinkedIn'den üst düzey yönetici Paul Rockwell, bu ay içerisinde siyasi kurumlarla bağlantısı olan üyelerle irtibata geçemeye çalışan 40 civarında sahte hesabın kapatıldığını açıkladı ancak söz konusu hesapların Çin merkezli olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.





Amerikan yetkililer, sahte hesapların kullandığı IP adreslerinden bazılarının Çin istihbarat birimleri ile bağlantılı olduğunu ortaya attı.





Casusluk faaliyetlerinin odağında, bilgi-işlem, nükleer enerji, nanoteknoloji, yeşil enerji ve sağlık gibi sektörlerin olduğu belirtiliyor.





İddialara göre sahte hesap üzerinden istihbarat toplamaya çalışanlar, hedef aldıkları akademisyen ve bilim insanlarına makale yazmaları için önce para ödüyor, bir süre sonra devlete ait hassas bilgileri paylaşmaları için baskı kuruyor.