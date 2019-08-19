Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den bir ilk: 500 kilometreden uzun menzilli füze... /19 Ağustos 2019 22:19

ABD'den bir ilk: 500 kilometreden uzun menzilli füze...

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

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ABD Savunma Bakanlığı'nın doğruladığı bilgilere göre ABD ordusu, 500 km'den daha uzun menzile sahip olan seyir füzelerini test etti. Bu füzeler 1 Ağustos tarihinde sonra INF anlaşmasında yasaklanmış durumdaydı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün (18 Ağustos) Kaliforniya San Nicolas adasında yapılan ''Konvansiyonel karadan atılan güdümlü füze'' testleri, 500 km'den fazla yol alarak başarılı geçti.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.

INF, Rusya ile ABD’nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF’nin yenilenmeyip geçerliliğini kaybetmesi sonrası yürürlükte kalan tek anlaşma, Yeni START.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören Yeni START anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.
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