Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den bir Brunson mesajı daha /22 Eylül 2018 14:07

ABD'den bir Brunson mesajı daha

ABD ile yaptırım boyutuna varan krizin ana sebeplerinden olan Rahip Brunson’ın ev hapsi devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan yeni bir mesaj geldi.

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Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Dini Özgürlüklerin İlerletilmesi Konferansı’nda konuşan Pompeo, Rahip Brunson’ı anarken “Adını duymuş olabileceğiniz bir kişi daha var. Rahip Brunson” ifadesini kullandı.

Brunson’ın eve dönmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini vurgulayan Pompeo, “Tüm dünyaya dini özgürlükler konusunda göstermelik çaba göstermeyeceğimizi, dünyanın her köşesinde dini özgürlükleri ilerletmek için harekete geçeceğimizi göstermeye niyetliyiz” diye konuştu.

Pompeo, Brunson’ın haksız şekilde ev hapsinde tutulduğunu savunurken, “Olması gereken yer burası, buraya dönüp dini inancını burada yaşayabilmeli” görüşünü dile getiriyor.

Mike Pompeo, Başkan Trump’ın kendi vatandaşlarını asla unutmayacağının altını çiziyor ve bunun Amerika’nın en büyük değerlerinden biri olduğunu söylüyor. Haberde aktarılana göre Pompeo, “Rahip Brunson’ın döndüğü gün kalplerimiz sevinçle dolacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye’de iktiadara yakın kulislere yansıyan son haberlere göre ekim ayındaki duruşmada Rahip Brunson’ın tahliyesi bekleniyor.
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