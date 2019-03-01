Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül /01 Mart 2019 02:48

ABD'den Bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin öldürülen kurucu lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yakalanması için 1 milyon dolarlık ödül ilan etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hamza bin Ladin'in yakalanmasını sağlayacak bilgiyi veren kişilere 1 milyon dolarlık ödül vaadinde bulunuldu.
Açıklamada Hamza bin Ladin'in El Kaide'nin liderlerinden biri olduğu ve ABD ve Batılı müttefiklerine yönelik saldırılarda bulunmaları için takipçilerine internet üzerinden ses ve video mesajları aracılığıyla Ağustos 2015'ten bu yana çağrılarda bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, Hamza bin Ladin'in 'Mayıs 2011'de ABD güçlerince öldürülen babasının intikamını alma' tehdidinde bulunduğu da belirtildi.

Hamza bin Ladin, El Kaide'nin mevcut lideri Eymen el Zevahiri tarafından Ağustos 2015'te resmen örgüt üyesi olarak duyurulmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı da Ocak 2018'de ABD'nin Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler listesine almıştı.

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