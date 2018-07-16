ABD'den Avrupalı şirketlerin İran yaptırımlarından muaf tutulması talebine ret





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupalı devletlere mektubunda AB'nin talebini, 'İran'a maksimum baskı uygulamak istedikleri' için reddettiklerini söyledi.





Pompeo, yalnızca AB ulusal güvenliği çıkarlarına yararlı olacak durumlarda istisnalar olabileceğini ifade etti.





AB, Washington'un İran'a yeni yaptırımları nedeniyle milyarlarca dolarlık ticari ilişkilerin tehlikeye girmesinden kaygılanıyor.





NBC News televizyonunun haberine göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de imzasının olduğu mektupta "İran rejimine daha önce benzeri görülmemiş mali baskı uygulanmasını sağlayacağız" dendi.

Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trupm'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasından sonra uygulamaya kondu.

