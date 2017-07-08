ABD'den AKP'ye: Adalet ile intikamı karıştırabilir

ABD Büyükelçisi John Bass: Terörün aşırı geniş yorumlanması adalet ile intikamı karıştırabilir





ABD Büyükelçisi Bass, ABD milli günü resepsiyonundaki konuşmasında 5 kez adalet kelimesini kullandı. Bass hükümete 5 kritik mesaj verdi.







Bass'in açıklamalarından satırbaşları şöyleydi:





"Geçtiğimiz yıl meydana gelen olaylar, terör ve şiddete verilebilecek tek cevabın adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.





Türk Hükümetinin 15 Temmuz'un sorumlularının adalete teslim edilmesi için sürdürdüğü çabaları destekliyoruz.





Kendi acı tecrübelerimiz de bize şunu öğretti: Adalet yolunda aceleci davranmak ve terörün aşırı geniş yorumlanması da tehlikeli olabiliyor.





Çünkü böyle durumlarda temel özgürlükler yıpranıyor. Hükümetlere olan güven baltalanıyor. Adalet kavramı intikam kavramı ile karıştırılabiliyor.





Mevlana'nın acı merhametin bahçesine dönüşebilir öğretisi hepimizin adalet ve intikam arasındaki ince çizgiyi hatırlamasına yardımcı olabilir"





"ÖNCELİK RAKKA OLMALI"





Afrin'e yakında düzenleneceği iddia edilen operasyonla ilgili konuşan Bass "Öncelik IŞİD ve onun kalesi Rakka olmalı. Türkiye'nin kesinlikle kendini savunma hakkı var. Buna saygı duyuyoruz. Ancak tüm aktörler IŞİD ile mücadeleye odaklanmalı" dedi.