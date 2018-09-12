ABD'den açıklama: İşimiz bitene kadar Suriye'deyiz, Türk askeri Menbiç'e girmeyecek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin sınır güvenliği için İdlib’de alacağı tedbirlere saygı duyacaklarını söylerken, Menbiç'e ilişkin ise "Türk askeri kent merkezine girmeyecek" dedi.





ANKARA’NIN YOL HARİTASI ŞİKÂYETİNİ BİLİYORUZ





Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Pahon, Türkiye'nin 20 bin ÖSO'cuyu İdlib'e göndermeye hazırlandığı şeklindeki haberleri şöyle değerlendirdi:





“Bu onların üstesinden gelmeye çalışacağı bir felaket olacak. Bizim nihai amacımız binlerce insanın ölmesinin ve yerlerinden edilmesinin önlenmesi. Bunların yaşanması Suriye’deki genel durumun daha da kötüleşmesine neden olur. El Kaide ve diğer aşırıcı gruplar genelde bu tür durumları kendi nüfuz alanlarını genişletmek için kötüye kullanıyor. Ve İdlib bölgesinde bazı El Kaide cepleri olduğunu biliyoruz. Orası sonuçta Türkiye’nin güney sınırı ve burada yaşananlarla ilgili kaygıları var. Ne yapmaları gerektiğine kendileri karar verecek. Zaten İdlib’de bir şey yaşanmasa bile Türkiye’nin güney sınırında radikaller ve sığınmacı akışı nedeniyle zaten pek çok sorunu var.

Dolayısıyla da kendi sınırlarında güvenliği nasıl sağlama arzusunda iseler buna saygı duyarız.”





O halde Türkiye’nin İdlib içine doğru genişleyen bir tampon bölgeyi kontrol etmesiyle bir probleminiz yok. Doğru mu?

“Olası bir tampon bölgenin sınırlarını belirlemek onların kendi kararı. Bu bizim söyleyebileceğimiz bir şey değil. Eğer Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak için yapması gereken buysa ve bunu yaparken bizim faaliyetlerimize engel olmuyorsa bizim söyleyecek bir şeyimiz yok.”





Ankara’nın Suriye sınırındaki hangi hamlesi ABD açısından kırmızı çizgi olur?

“Bizim açımızdan sorun eğer kendi adamlarımız ya da birlikte çalıştığımız güçler tehlikedeyse ortaya çıkıyor. Ama Menbiç’te bu konuyu da çözmek için çalışıyoruz. Biliyorsunuz bir dönem orada gerilim vardı. Gerçi Türkiye’nin bugün orada gerekeni yapmadığımızı söylediğini biliyorum.”





Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD’nin Menbiç için geçen haziranda iki ülke arasında onaylanan yol haritasının uygulanmasını savsakladığını söyledi.

“Bu son derece karmaşık bir sorun ve çözülmeye çalışılıyor. Türkiye’ye eğitim için ekipman gönderdik, eğitim sahası kurduk ve personel de gönderdik. Lojistik planlamalar zaman alıyor. Telsizle nasıl haberleşeceğiz, silah sistemlerini nasıl yerleştireceğiz ,bu konuların hepsi hazırlık istiyor. Bunun iki taraf için de Menbiç halkı için de güvenli bir biçimde gerçekleşmesini istiyoruz.”





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Ama Türk tarafı hep başından beri ‘Menbiç’in güvenliğini Amerikalılarla birlikte biz sağlayacağız’ dedi. Yol haritası uyarınca durum bu değil mi?

Türkler şehrin içine gelmeyecek.





O zaman anlaşma Türk askerlerinin sadece şehrin dış sınırında devriye yapmasını mı öngörüyor?

Ortak devriye şehir merkezinde olmayacak, şehrin dışında olacak.





ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni Suriye Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ayağının tozuyla yaptığı bölge turundan sonra Suriye’den çekilmenin söz konusu olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ABD’nin bir an önce Suriye’den çekilmesini istediğini açıklamıştı. Jeffrey’nin açıklamaları yeni bir stratejiye işaret etmiyor mu?

“Bakın Büyükelçi Jeffrey’nin söyledikleri bizim bugüne kadar söylediğimiz şeyden farklı değil. Suriye’deki güçlerimizin durumuyla ilgili değerlendirmeyi DEAŞ tam olarak yenilgiye uğratılıp Suriye halkı için güvenlik tam olarak sağlandığında yapacağız. Hâlâ yapacak çok işimiz var. DEAŞ’la mücadele devam ediyor. Başkan yıl sonunda Suriye’deki askerlerimizi çekeceğimizi söylemedi, ‘çok yakında’ dedi. Biz de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz ama bunu aceleye getiremeyiz, getirirsek DEAŞ’ın ikinci versiyonu ile savaşa kısa sürede geri dönmek zorunda kalırız.”