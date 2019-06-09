ABD'deki 'Respect Graduate School' internetten artık Türkçe eğitim de veriyor

Samanyolu Haber - Tamamiyle internet üzerinden eğitim verecek olan “Çok Disiplinli Sertifika” programı öğrencilerin modern hayatta Müslüman kimliğini anlamlandırmasına yardım etmeyi hedefliyor.





Yedi ve ondört haftalık derslerden oluşan programda diasporada Müslüman kimlikle çocuk eğitiminden, İslami düşünüş ve yaşayışın kaynaklarına, Kur’an kıraati derslerinden göçmenliğin getirdiği psikolojik sorunların çözümüne kadar hayatın bir çok alanına hitap eden konular ele alınıyor.





Rektör Süleyman Eriş programın daha geniş kitlelere hizmet sunabilmesi için tamamiyle internet üzerinden tamamlanabildiğini ve ders ücretlerinin de fevkalade düşük tutulduğunu ifade etti.





Programın dikkat çeken bir özelliği de dünyanın değişik yerlerinden sahalarında tanınmış akademisyen ve yazarları öğrencilerle buluşturuyor olması. İnternet üzerinden verilen dersler öğrencilerin kendi ev ya da iş yerlerinden dünya çapında isimlerle buluşmalarına zemin hazırlayan önemli bir fırsat sunuyor.





Rektör Eriş, Haziran ayında Kalbin Zümrüt Tepeleri ve değişik seviyelerden Kur’an Kıraati derslerinin başlayacağını ifade etti.





Eylül ayında da Prof. Dr. Suat Yıldırım gibi tanınmış hocaların ders vereceği yeni bir Kur’an Sertifika programı başlıyor. Yine bütünüyle internet üzerinden verilecek programda, öğrenciler iki dönem gibi kısa bir süre içerisinde sözlük yardımıyla Kur’anı anlayabilecek seviyede Arapça öğrenmiş olacaklar. Bu Arapça eğitiminin yanı sıra program Kur’an-ı Kerim hakkında genel bir tefsir bilgisini de öğrencilerine kazandırmayı hedefliyor.



