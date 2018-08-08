ABD'deki kritik görüşme sona erdi













Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer yetkili yer alıyor.





ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bilgisini vermişti.





Dün basında yer alan haberlerde iki taraf arasında bazı konularda bir ön mutabakat sağlandığı ve Türk heyetinin bu konuların detayları konusunda görüşmeler yapacağı belirtilmişti.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün akşam düzenlediği basın toplantısında bir heyetin Washington'ı ziyaret edeceği haberlerini gördüğünü belirtirken, taraflar arasında yapılacak herhangi bir toplantıyı doğrulamamıştı.