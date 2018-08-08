Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki kritik görüşme sona erdi /08 Ağustos 2018 19:52

ABD'deki kritik görüşme sona erdi

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden heyetin görüşmesi gerçekleşti.

SHABER3.COM

 



Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer yetkili yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bilgisini vermişti.

Dün basında yer alan haberlerde iki taraf arasında bazı konularda bir ön mutabakat sağlandığı ve Türk heyetinin bu konuların detayları konusunda görüşmeler yapacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dün akşam düzenlediği basın toplantısında bir heyetin Washington'ı ziyaret edeceği haberlerini gördüğünü belirtirken, taraflar arasında yapılacak herhangi bir toplantıyı doğrulamamıştı.
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