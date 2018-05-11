Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki koruma şiddeti sebebiyle Türkiye'ye 100 milyon dolarlık dava! /11 Mayıs 2018 12:05

ABD'deki koruma şiddeti sebebiyle Türkiye'ye 100 milyon dolarlık dava!

Washington'da Erdoğan'ın korumaları tarafından dövülen 20 gösterici, Türkiye Cumhuriyeti ve şiddete karışan dört özel kişi aleyhine toplam 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 Washington ziyareti sırasında korumalar ile protesto göstericileri arasında yaşananlar tüm dünyada haber olmuş ve 15’i Erdoğan’ın koruması olmak üzere 19 kişi hakkında “nefret suçuyla artırılmış şiddet suçu işlemeye tesebbüşten” dava açılmıştı. Bu 19 kişi için tutuklama kararı çıkarılmış ve ABD'de arananlar listesine girmişlerdi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Washington'da Erdoğan'ın korumaları tarafından dövülen 20 gösterici, Türkiye Cumhuriyeti ve şiddete karışan dört özel kişi aleyhine toplam 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

16 Mayıs günü Türk Büyükelçiliği rezidansı önünde meydana gelen olayda 11 gösterici yaralanırken olay sonrası Türk hükümeti uluslararası düzeyde sert tepkilerle karşılaşmış ve konuya ilişkin çeşitli kınama mesajları gelmişti.

Başta Erdoğan olmak üzere Türk hükümet yetkilileri ise ABD'ye tepki göstermiş, göstericilerin terör örgütü üyeleri olduğu ve ABD polisinin o gün güvenliği sağlamak adına görevini yapmadığı ileri sürülmüştü.

Davaların çoğu geri çekilmişti

Daha sonra Kasım 2017 ve Şubat 2018 tarihlerinde 15 korumadan 11'i hakkındaki davalar nedeni açıklanmadan savcılık tarafından geri çekildi.

4 koruma hakkındaki dava devam ediyor ancak onların da mahkeme önüne çıkması olası görünmüyor.

Göstericilerin dövülmesi sırasında korumalara eşlik eden iki Türk kökenli ABD vatandaşı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 366şar gün hapis cezası alan bu iki kişinin dışında Kanada vatandaşı oldukları ve olay sonrası Kanada'ya geri döndükleri tespit edilen diğer kişiler hakkındaki yakalama kararı devam ediyor.

Doktor raporlarına göre davacı olan göstericiler arasında kafa travması, nörolojik hasar, kırık diş ve travma sonrası psikolojik rahatsızlık geçirenler var.
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