Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'de yılbaşı alışveriş rekoru: 850 milyar dolar /27 Aralık 2018 13:44

ABD'de yılbaşı alışveriş rekoru: 850 milyar dolar

2018’in yıl sonu tatili döneminde Amerika’da satışlar yüzde 5 artarak 850 milyar dolara ulaştı.

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VOA'nın haberine göre konuya ilişkin verileri açıklayan Mastercard şirketi bunun son 6 yılın en yüksek satış düzeyi olduğunu duyurdu.

Mastercard ve SpendingPulse şirketleri, 1 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında kredi kartıyla, nakitle ve çekle yapılan tüm harcamalara dair verileri derleyerek raporu hazırlıyorlar.

Rapora göre internetten yapılan alışverişler de geçen yıla göre yüzde 19 artış gösterdi.

Son dönemde elektronik ürün satışlarında düşüş görülürken giyim ve ev eşyasında artış yaşandı.

Ulusal Perakende Federasyonu bu yıl için satışlarda geçen yıla oranla yüzde 4,3 ila 4,8’lik artış öngörüyordu. Ancak satış rakamları federasyonun beklentisi olan 720 milyar dolar seviyesini yüz milyar dolardan fazla aştı.

İnternet devi Amazon şirketi de 2018 yılı tatil döneminde rekor düzeyde satış yaptığını açıkladı. Amazondan yapılan açıklamada kampanya kapsamında tüketicilere 1 milyar ürünün kargo bedeli alınmadan gönderildiğini açıkladı.
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