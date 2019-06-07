Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de 'yargı reformu'nu anlatacak Adalet Bakanı'nı dinleyene para teklif etmişler /07 Haziran 2019 11:42

ABD'de 'yargı reformu'nu anlatacak Adalet Bakanı'nı dinleyene para teklif etmişler

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, ABD'deki toplantıda 'yargı reformu'nu anlatacak. Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization'ın, konuşmayı dinlemek üzere toplantıya katılacaklara 350 dolar teklif ettiği ortaya çıktı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’de yapacağı konuşmaya, özellikle akademisyenlerin katılımını artırmak için para teklif edildiği belirtildi. Orta Doğu Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü, George Washington Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olan Gönül Tol, Gül’ün yapacağı konuşmayı dinleyenlere 350 dolar verileceğini belirten bir mail aldığını açıkladı.

Gönül Tol’un Twitter’daki söz konusu paylaşımları şöyle:

–Adalet Bakanı Gül, Washington’da Yargı Reformu Stratejisi’ni anlatacakmış. Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization konuşmayı dinlemek üzere toplantıya katılacaklara 350 dolar teklif ediyor. Daveti alan Amerikalı meslektaşlarımın yorumu: Türkiye ekonomik krizde mi dediniz?


–Ben dahil kurumumdaki ve Washington’da bulunan diğer düşünce kuruluşlarındaki bazı analistlere, Türk hükümeti için lobicilik yapan birinden davet e-maili geldi. E-mailde toplantıya dinleyici olarak katılmamız halinde 350 dolar ödeneceği yazıyordu.
 
–Toplantıyı düzenleyen Turkish Heritage Organization (THO) kendi internet sitesinde kurumu şöyle anlatıyor: THO, Türkiye’nin uluslararası toplumdaki rolü ve ABD-Türkiye ikili ilişkilerinde önem taşıyan konularla ilgili tartışma ve diyaloğu destekleyen, bağımsız, partizan olmayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş Türk hükümetine yakınlığıyla biliniyor.
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