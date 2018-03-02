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ABD'de üniversiteye silahlı saldırı
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ABD'de üniversiteye silahlı saldırı
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02 Mart 2018 18:21
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı
ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı
ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi. Edinilen ilk bilgilere göre 2 kişi vurularak yaralandı, saldırgan ise aranıyor.
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