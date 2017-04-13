ABD'de tutuklu Halkbank CEO'su hakim karşısında

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle New York’ta FBI’ın talebiyle 27 Mart'ta tutuklanan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, mahkemeye çıkarıldı.





Manhattan Federal Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti.







Atilla, Manhattan Federal Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını avukatı aracılığı ile yaptı.





Atilla, İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de Mart sonunda tutuklanmıştı.





ABD'li savcılar Atilla'yı, İran hükümeti ve İran'daki diğer kuruluşlar adına ABD bankaları aracılığı ile yüz milyonlarca dolarlık yasadışı işlem gerçekleştiren altın tüccarı Reza Zarrab ile işbirliği yapmakla suçluyor. (Haber.sol)