ABD'de 'Türkiye F-35 sırlarını Ruslara verir' korkusu

Türkiye’de yaşanan kur krizinin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin pek çok değerlendirme ve destek açıklamasının geldiği Almanya'nın en önemli siyasi dergilerinden Der Spiegel, “Erdoğan-Trump atışması Türkiye ekonomisi ve NATO’yu tehdit ediyor” başlıklı dikkat çekici bir makaleye yer verdi. Tim Bartz imzasıyla yayınlanan yazıda, yaşanan gerilimlerin sonucunda “en kârlı” tarafın Rusya olacağı belirtilirken, NATO’nun kaybeden taraf olabileceğine dikkat çekiliyor.





'MUHALEFETİN VATANSEVER RETORİĞİ NEREYE KADAR'





“(Erdoğan) küresel ekonominin seçmenleriyle aynı sadakati göstermediğini öğrenecek” yorumunda bulunan yazıda muhalefetin ABD karşıtı retoriğinde Erdoğan’ın arkasında durduğu belirtilerek “Sorun, söz konusu vatanseverliğin her şeyi örtbas etmek için ne kadar yeterli olacağı” ifadeleri kullanıldı.





'F-35'İN GİZLİ BİLGİLERİNİN RUSYA'YA SIZMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR'





İki ülke arasındaki gerilimin Rusya’ya yalnızca diplomatik anlamda yaramayacağına dikkat çeken yazı, F-35 teslimatında yaşanan “sorunlar” hakkında şu değerlendirmede bulundu:





“Trump, bu hafta Türkiye’ye gerçekleşecek 100 adet F-35’in teslimatını büyük olasılıkla, uçağın zayıflıkları hakkındaki gizli bilgilerin Türkiye üzerinden Rusya'ya aktarılabileceği endişesiyle engelliyor.”





'ABD ASKERİ YETKİLİLERİNE TERÖR SUÇLAMASINDA BULUNULUYOR'





Erdoğan’ın Adana’da bulunan İncirlik Üssü’ne ABD’nin erişiminin kesilmesini talep ettiğini aktaran makale, hükümete yakın avukatların İncirlik’te görevli ABD askeri yetkililerine terör suçlamasına başladığını belirtti.





'TÜRKİYE'NİN ÇÖKÜŞÜNÜN ZİNCİRLEME ETKİSİ OLABİLİR'





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “yeni ekonomi modelini” açıkladığı toplantıya değinen Bartz, “İktisat birinci sınıf öğrencisinin yapabileceği bir sunum” olarak nitelediği toplantının çaresiz bir müdahale olduğunu belirtti. Krizin sadece Türkiye halkı için bir “sefaletle” sınırlı kalmayabileceğinin altını çizen yazı, 2008 yılında Lehman Bothers bankasının batması ile yükselen krizi hatırlatarak, Türkiye’deki durumun uluslararası finans sisteminin çöküşünü tetikleyecek bir zincirleme reaksiyon oluşturma tehlikesine işaret ediyor.





NATO’nun en büyük iki ordusuna sahip ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin ittifakı zayıflattığı öne süren değerlendirme “Erdoğan, Putin ile safları sıklaştırmak için oldukça istekli görünüyor. Birkaç ay önce Türkiye’nin Suriye’deki askerlerinin, ABD askerlerine ateş açmasıyla bile tehdit etmişti” ifadeleri kullanıldı.





Türkiye’de enflasyonun yüzde 16’ya ulaştığını; elektrik fiyatlarının bir ayda yüzde 10, ekmeğin ise yüzde 15 zamlandığını aktaran makale, 25 yaş altı her beş gençten birinin işsiz olduğunu belirterek Türkiye’deki ekonomik tablonun kısa sürede nasıl ağırlaştığına dikkat çekiyor.





Der Spiegel dün de Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un Berat Albayrak’ı IMF’ye başvurma konusunda ikna etmeye çalıştığını öne sürmüş ancak Almanya Maliye Bakanlığı iddiayı reddetmişti.





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