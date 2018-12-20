Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Türk Profesör kızını öldürüp intihar etti /20 Aralık 2018 13:37

ABD'de Türk Profesör kızını öldürüp intihar etti

ABD’de, üniversitede sanal gerçeklik dersleri veren Türk profesör Ayhan Ayteş, 3 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti.

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NTV’nin aktardığına göre Güney Florida Üniversitesi’nde ders veren 48 yaşındaki Ayteş, kızı Ela Deniz’i, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı eşi Laurel Friedman’dan aldı ancak zamanında teslim etmedi.
 
38 yaşındaki anne Friedman’ın güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Ayteş’in evine giden polis, 3 yaşındaki Ela’yı öldüren profesörün kendi hayatına da son verdiğini saptadı.

Sanal gerçeklik dersleri veriyordu

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre; Ayteş’in Güney Florida Üniversitesi’nde geçen mayıs ayına kadar bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik üzerine yüksek lisans dersi verdiği belirtilirken, eski eşiyle üniversiteden tanıştıkları kaydedildi. Fiedman ailesi ise, “Ailemiz sevgili Ela’mızı kaybetti. Bu noktada birlikte yas tutmamız için zamana ihtiyacımız var ve gizlilik istiyoruz” dedi. 
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