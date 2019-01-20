ABD'de Trump ve Demokratlar arasındaki kriz aşılamadı

ABD Başkanı Trump cumartesi günü Beyaz Saray'da bir açıklama yaparak, hükümetin daha fazla kapalı kalmasının önüne geçmek için bir Kongre'ye bir yol haritası sunacağını söyledi.





Meksika sınırına örülecek duvardan vazgeçmediğini belirten ABD Başkanı, bunun tüm sınır boyunca aralıksız bir duvar olmayacağını, yüksek öncelikli yerlerde inşa edileceğini anlattı ve 5,7 milyar dolarlık ek bütçe talebini tekrarladı.





Duvardan vazgeçmek yerine iki farklı öneri getirdi. Bunlardan ilki, "Düşçüler" olarak adlandırılan, ABD'ye aileleriyle birlikte yasa dışı yollardan geldiklerinde henüz çocuk olan göçmenleri kapsıyor.





Sayıları 700 bini bulan "Düşçüler" bir önceki başkan Obama döneminde getirilen yasalar sayesinde sınır dışı edilmiyor. Bu gençlere vatandaşlık verilmeden çalışma izni veriliyor.





Bir süredir bu yasaları geri çekmeye çalışan Trump, hükümetin yeniden açılması için bu konuda geri adım atacağını, bu kişilerin 3 yıl daha yasalarla korunacağını ve çalışma izni verilmeye devam edilebileceğini söyledi.





İkinci taviz ise, Geçici Koruma Statüsü'ndeki göçmenleri kapsıyor.





Sayıları 300 bini bulan, savaş ve felaketlerden etkilenen ülkelerden gelen bu göçmenler de ABD'de çalışma iznine sahip.





Trump, bu göçmenlerin de çalışma vizelerinin 3 yıl daha uzatılabileceğini söyledi.





Demokratlar ise sınırda örülecek duvar için ek bütçe ödenmesine karşı çıkıyor, bu sebeple şimdilik uzlaşmaya yanaşmadıkları görülüyor.





Göçmenlerin geçişini engellemek için Meksika sınırına duvar örmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, bunun için 5,7 milyar dolarlık ek bütçe istemiş, ancak Kongre'deki Demokratlar 1,3 milyar dolar seviyesinde bulunan ödeneğin artırılmasına karşı çıkmıştı.





Bütçe krizi sebebiyle hükümet 4 haftadır kapalı. Federal hizmetler verilemiyor, yaklaşık 800 bin çalışan maaş alamıyor.





"Umutsuz bir girişim"





Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan Demokratların başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın önerilerini "umutsuz bir girişim" olarak adlandırdı. "Önerilerin hiçbirinin insanların hayatını garantiye almak için uğraşan iyi niyetli çabalar olmadığını" söyledi.





Ardından da bir tweet atarak "Başkan'dan, #Trumpshutdown [Trump'ın hükümeti kapatması] kaosunda birçok belirsizlikle uğraşan federal çalışanlar için herhangi bir sempati duymadık" dedi.





Bir başka Demokrat Senatör Chuck Schumer de, bu önerilerin taviz değil "rehin alma" olduğunu söyledi.







Cumhuriyetçi Senatör Mitchell McConnell ise, bunun hem sınır güvenliğini koruyan hem de hükümetin açılmasına yardımcı olacak bir öneri olduğunu söyledi.





McConnell, gelecek hafta bu önerinin kabul edilmesi için çalışacağını da duyurdu.





ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında, anketlere göre seçmenlerin çoğunluğu, Başkan Trump'ın sorumlu olduğunu düşünüyor.





Trump: Dünkü teklifimi ben daha konuşmadan reddettiler

Önerilerini reddeden Demokratlara yine Twitter'dan yanıt veren Trump, Nancy Pelosi ve diğer demokratların, teklifini henüz açıklama yapmadan reddettiğini duyurdu:





"Suç ve uyuşturucuyu görmüyorlar, sadece 2020'yi görüyorlar, ki onu da kazanamayacaklar... Ülke için en iyisini yapmalı ve insanların işlerine geri dönmesini sağlamalılar."









Bir süre sonra bir Tweet daha atan Trump, duvarın bazı bölgelerde inşa edilmeye ve yenilenmeye başladığını duyurdu. "Sonuçta inşaat, benim en iyi yaptığım iş, para hazır olmasa bile!"