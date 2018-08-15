Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Trump Tower’a nehirden kaçak su çekme davası /15 Ağustos 2018 12:34

ABD'de Trump Tower’a nehirden kaçak su çekme davası

ABD'de Illinois eyaleti başsavcılığı, Chiacago nehrinden her gün izinsiz milyonlarca litre su çektiği iddiasıyla Trump International Hotel & Tower'a dava açtı.

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Eyalet Başsavcısı Lisa Madigan, ayrıca otelin yasal zorunluluk olmasına rağmen nehirden su alınmasının balıklar üzerindeki etkisiyle ilgili herhangi bir değerlendirme çalışması yapmadığını söyledi.

'Karar siyasi'
Trump şirketler grubundan (Trump Organization) bir sözcü, kararın siyasi olduğunu öne sürdü.

Reuters'a göre sözcü Janet Isabelli, dava kararından "düş kırıklığına" uğradıklarını belirterek "Normalde bu tür konular, yönetim düzeyinde ele alınır" dedi.

Eyalet Başsavcısı Lisa Madigan, muhalefetteki Demokrat Parti'nin üyesi ve 2003'ten beri bu görevde.
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