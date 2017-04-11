Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Suriye'ye yeni saldırı sinyali /11 Nisan 2017 08:44

ABD'de Suriye'ye yeni saldırı sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye Devlet Başkanı "Beşar Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye'de, istikrar ve barışın hakim olmasını düşünemiyorum" dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer bugünkü basın toplantısında Suriye'deki kimyasal gaz ve varil bombası saldırılarına değinerek, "Eğer bir daha böyle bir faaliyet görürsek, yeni hamleler yapma ihtimalini açık tutuyoruz" diye konuştu.
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