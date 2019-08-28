Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de silahlı saldırılara karşı yüksek güvenlikli okul inşa ediliyor /28 Ağustos 2019 23:20

ABD'de silahlı saldırılara karşı yüksek güvenlikli okul inşa ediliyor

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lise, 48 milyon dolarlık bir projeyle, olası bir saldırıya karşı güvenlikli hale getiriliyor.

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ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lise, 48 milyon dolarlık bir projeyle, olası bir saldırıya karşı güvenlikli hale getiriliyor.

2021'de tamamlanacak projeyle, Fruitport adlı liseye darbeye dayanıklı camlar takılacak, koridorlar öğrencilere ateş açacak herhangi bir saldırganın kaçamayacağı hale getirilecek ve koridorlarda kurşun geçirmez bariyerler inşa edilecek. Bu bariyerler, saldırganın görüş açısını engelleyecek.

Sınıflarda 40 kadar öğrencinin saklanabileceği korunaklı köşeler yapılacak ve okul yöneticileri bir düğmeyle tüm kapıları kilitleyebilecek.

Fruitport Lisesi'nin ABD'de bu tür önlemlere başvuran ilk okul olduğu belirtiliyor.

Bir yılda 24 okulda saldırı

ABD'de geçen yıl okullara düzenlenen toplam 24 saldırıda 113 kişi öldü ya da yaralandı.

Washington Post gazetesine göre, 1999'da 12 öğrenci ve bir öğretmenin öldüğü Columbine Lisesi saldırısından sonra ülke genelinde 208 bin öğrencinin bu tür saldırılara maruz kaldığı bildiriliyor.

Şubat 2018'de Parkland'de eski bir öğrencinin yasal olarak satın aldığı yarı otomatik bir silahla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

'Silah lobisi Trump'ı ikna etti'

Teksas'taki Santa Fe Lisesi'nde pompalı tüfekle düzenlenen başka bir saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Üç hafta önce Teksas'ta düzenlenen yeni bir saldırının ardından Başkan Donald Trump, silah satın alınmasını zorlaştıracak düzenlemeler yapma taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Trump'ın bu hafta ülkenin en güçlü silah lobisi olarak kabul edilen Ulusal Tüfek Birliği yetkilileriyle görüştükten sonra, silah alımından önce yapılan güvenlik incelemesinin yeterince iyi olduğunu söyleyerek geri adım attığı belirtiliyor.

(BBC Türkçe)

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