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ABD'de şiddetli deprem!
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ABD'de şiddetli deprem!
/
08 Aralık 2016 18:19
ABD'de şiddetli deprem!
Kaliforniya'da 6,9 büyüklüğünde deprem oldu
SHABER3.COM
ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor…
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